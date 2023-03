Când se văruiesc, de fapt, pomii Varuirea pomilor fructiferi și nu numai a lor nu se face de astazi sau de acum un an sau doi.Aceasta activitate a devenit o tradiție in ritualul anual de curațare a livezii și are multe beneficii. Inainte de aplicarea varului, pomii sunt curațați. Se indeparteaza parțile uscate ale scoarței, precum și orice oua de insecte ce deja sunt in copac. Perioada cea mai propice pentru varuirea pomilor este primavara, in special in luna martie. Varul are ca scop protejarea pomilor de daunatorii care pot depune oua in scoarța. De asemenea, odata varuiți, pomii sunt protejați de mușchi și licheni, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plantare pomilor fructiferi pare o sarcina ușoara la inceput, insa trebuie respectate anumite reguli importante. Una dintre acestea este perioada in care plantam pomii. In randurile urmatoare veți regasi cateva sfaturi care vor va ajuta sa plantați pomii cu ușurința și pana cand este indicat sa ii plantați.…

- Varuirea pomilor nu este doar pentru aspect, ci au și un rol foarte important atunci cand vine vorba despre sanatatea acestora. Prin aplicarea varului pe trunchiul pomilor, aceștia vor fi protejați de ouale depuse de insecte și de paraziții care se ascund in crapaturile scoarței. Cand se varuiesc pomii…

- Specialiștii au identificat ca mai multe fructe aveau un nivel ridicat de pesticide. Inspectorii de la Protecția Alimentara au luat decizia ca lotul de lamai sa fie retras de la comercializare. Cei care au cumparat aceste produse sunt rugați sa nu le consume. De asemenea, le pot returna in magazine…

- Cum temperaturile arata o creștere accentuata in ultima perioada, iar ultima zapada incepe deja sa se topeasca in mai toate regiunile țarii, gospodarii incep sa-și faca din ce in ce mai mult de lucru in propria curte inainte de venirea primaverii, anotimpul in care toata natura revine, practic, la viața.Una…

- Iarna aceasta, cel putin pana in prezent, pare a fi una secetoasa, in care precipitatiile sunt destul de reduse, iar zapada se face mult asteptata. Temperaturile destul de ridicate pentru aceasta perioada pot favoriza rasarirea culturilor insamantate in toamna, iar un eventual inghet le poate pune in…

- Pomicultura este una dintre ramurile importante ale horticulturii, iar multe specii pomicole beneficiaza de cele mai bune condiții de creștere și de dezvoltare in țara noastra, unde sunt cultivate o varietate destul de mare de specii pomicole. Cuprins: Cand și cum sufera cel mai mult pomii din cauza…

- Animalele de companie se sperie de zgomotele și luminile foarte puternice precum sunt cele provocate de petarde și artificii in noaptea de Revelion. Perioada sarbatorilor de iarna și in special zilele din ajunul Anului Nou sunt un adevarat coșmar pentru caini, dar și pentru stapani, din cauza zgomotului…

- Radu Roatis, fostul sef al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), a fost condamnat de Tribunalul Mures la doi ani si sase luni de inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, intr-un dosar de complicitate la abuz in serviciu in forma continuata…