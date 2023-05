Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a anuntat, joi seara, ca formele care permit majorari de salarii s-au epuizat in actuala lege a salarizarii. Pana la urmatoarea lege, cadrele didactice vor primi doar cardurile de 2.500 de lei. Pana la urmatoarea lege, cadrele didactice vor primi doar cardurile de 2.500 de lei. Cu ce oferta…

- Guvernul a decis marirea veniturilor personalului nedidactic in medie cu 9%, precum si acordarea a doua prime de cate 500 de lei, in lunile iunie si octombrie, masura vizand 55.000 de angajati, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. El a adaugat ca pentru personalul didactic…

- Sindicatul din Invatamantul Superior, Didactic Auxiliar si Nedidactic ,, VALAHIA” din Universitatea Valahia Targoviste COMUNICAT Sindicatul din Invatamantul Superior, Didactic Auxiliar si Nedidactic ,, SISDDAN VALAHIA” din Universitatea Valahia Targoviste, afiliat la Federatia Nationala ALMA MATER…

- Mai bine de jumatate dintre profesorii din județ intra luni in greva generala. Vor fi afectate toate ciclurile de invațamant, incepand de la gradinița. Daca in unele unitați doar o parte dintre profesori intra in greva, in altele practic se intrerupe activitatea total. Potrivit unei comunicari a Inspectoratului…

- Sindicatele din penitenciare susțin greva profesorilor și vor ieși in strada alaturi de cadrele didactice, anunța președintele FSANP, Cosmin Dorobanțu. „Greva profesorilor reprezinta nota pe care dascalii i-o dau lui Nicolae Ciuca la examenul de prim-ministru al Romaniei”, afirma el. „Greva profesorilor…

- Greva profesorilor reprezinta nota pe care dascalii i-o dau lui Nicolae Ciuca la examenul de prim-ministru al Romaniei. Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) susține greva profesorilor și anunța ca polițiștii de penitenciare vor ieși in strada alaturi de cadrele…

- Astazi, cadrele didactice și personalul nedidactic din invatamantul preuniversitar mureșean s-au aflat in greva de avertisment intre orele 11.00 și 13.00. In acest timp elevii au ramas in salile de clasa sub supraveghere. Maria Rezi, președintele Sindicatului din Educatie "Spiru Haret, filiala Mureș…

- Protestele profesorilor ar putea incheia anul școlar mai repede: Cadrele didactice amenința cu greva generala Protestele profesorilor ar putea incheia anul școlar mai repede: Cadrele didactice amenința cu greva generala Anul școlar s-ar putea incheia cu o luna mai devreme decat ar trebui, anul acesta,…