Chinul șoferilor care iși pierd ore bune in trafic atunci cand sunt nevoiți sa traverseze podul de la Maracineni se apropie de final. Dupa multe presiuni puse pe constructor atat de reprezentanții Prefecturii, cat și de cetațeni, firma constructoare anunța ca se va incadra in termenul stabilit de contract, 30 august. Zilele acesta s-a lucrat la rosturile podului și la parapetul dintre cele doua poduri. Marți se va efectua marcajul, iar miercuri se vor face ultimele finisaje. Astfel joi, 30 august, va fi inlaturata bariera de patrundere pe pod, iar șoferii vor putea circula in voie. Dupa incheierea…