- STS, anunt despre certificatele digitale verzi de vaccinare FOTO: facebook.com/telecomunicatiispeciale Certificatele digitale verzi, care vor înlesni libera circulație în Uniunea Europeana pe timpul pandemiei de COVID-19, vor fi implementate în România cu sprijinul Serviciului…

- PE privind certificatul sau adeverinta electronica verde de calatorie Adina Valean. Foto Agerpres Parlamentul European a adoptat, ieri, pozitia de negociere privind certificatul sau adeverinta electronica verde de calatorie, dupa analizarea mai multor amendamente privind securizarea documentului…

- Comisarul european Adina Valean a oferit miercuri, la Antena 3, mai multe detalii cu privire la pasaportul COVID-19. "Comisia isi doreste sa unifice procedurile legate de documentele aferente pandemiei, in scopul pregatirii terenului pentru redeschiderea sezonului de vara. Pe masura ce numarul…