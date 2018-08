Stiri pe aceeasi tema

- Cei aproximativ 36.000 de pompieri, care se lupta cu unul dintre cele mai distrugatoare incendii de vegetatie din istoria statului California, spera ca vantul mai calm de marti sa le permita sa avanseze in actiunile de control al flacarilor, potrivit Reuters. Decesele a sase persoane au fost confirmate…

- Incendii uriase in California s-au soldat cu cel putin sapte morti de joi, iar 12.000 de pompieri luptau luni in continuare cu mai multe sinistre care, alimentate de seceta, au devorat mii de hectare, relateaza AFP.”Am locuit aici toata viata mea si nu am vazut un foc care sa provoace atat…

- In doar 15 minute, Ed Bledsoe, un american din California, și-a pierdut soția și cei doi nepoți in incendiul Carr, care a mistuit nordul Californiei și pe care pomperii nu reușesc sa il țina sub control, relateaza CNN, citeaza digi24.ro.

- Doi copii si strabunica lor sunt printre cele cinci persoane care au murit in incendiile de vegetatie din nordul Californiei, in SUA, scrie BBC potrivit News.ro . Doi pompieri au murit joi, 17 persoane sunt date disparute, iar zeci de mii si-au parasit casele. Sherry Bledsoe a confirmat ca bunica ei,…

- Incendiul de vegetatie declansat de la inceputul saptamanii in nordul Californiei, supranumit "tornada de foc", continua sa se extinda sambata, dupa ce a ucis doi pompieri si a distrus sute de cladiri, provocand evacuarea a mii de oameni, relateaza Agerpres citand Reuters.

- Incendiul de vegetatie declansat de la inceputul saptamanii in nordul Californiei, supranumit "tornada de foc", continua sa se extinda sambata, dupa ce a ucis doi pompieri si a distrus sute de cladiri,...

- Un incendiu care ameninta parcul national Yosemite, in estul Californiei, aproape ca si-a dublat suprafata in trei zile si a provocat ranirea a doi pompieri, dupa decesul altui pompier, au anuntat vineri autoritatile locale, citate de AFP. Ministerul Agriculturii american a anuntat intr-un comunicat…

- Incendiile de vegetatie din California s-au extins marti pana in apropierea Parcului National Yosemite, in timp ce echipele de interventie se lupta cu flacarile in conditii dificile - teren in panta, greu accesibil, si fum gros degajat de foc - pentru a proteja comunitatile aflate in pericol, informeaza…