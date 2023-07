Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a dat vestea cea mare ca este insarcinata pentru a treia oara, acum Georgiana Lobonț a marturisit pe rețelele de socializare ca așteapta cu nerabdare sa se mute in noua locuința. Cantareața a postat pe contul ei personal de Instagram mai multe fotografii cu noua casa și susține ca lucrarile…

- O cantareața din Romania și-a luat țeapa vieții ei, de 50.000 de euro pentru ca a vrut casa in Dubai. Este vorba despre Georgiana Lobonț, care visa sa aiba un apartament in Dubai și a virat banii in contul unui vanzator de iluzii fara sa faca vreun contract inainte. Cantareața spune ca a mers pe recomandari…

- Claudia Patrașcanu a facut publica prima imagine alaturi de noul barbat din viața ei. Cantareața traiește din nou o frumoasa poveste de iubire, dar de aceasta data prefera sa fie mult mai discreta cu viața sa. Vedeta a dat de ințeles ca a fost ceruta de soție, iar noi am obținut in exclusivitate și…

- Dupa o perioada mai grea, soarele a rasarit din nou in viața Claudiei Patrașcanu. Cantareața face declarații emoționante despre iubire, despre fericire și despre faptul ca vrea sa faca din nou pasul cel mare. Artista inca mai crede in dragoste și in recasatorie, dar are in plan sa devina și mama pentru…

- Momente de bucurie pentru Elena Merișoreanu! Cantareața radiaza de fericire, asta pentru ca nepoata ei a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Elena Merișoreanu a marturisit ca bebelușul a fost adus pe lume prin operația de cezariana. Iata detalii despre cel mic!

- Emilia Ghinescu spune ca a ținut multe diete de-a lungul anilor, insa multe dintre ele i-au facut mai mult rau decat bine. Prin urmare, cantareața de muzica populara și-a stabilit un regim alimentar personalizat și a reușit sa dea jos 15 kilograme. Așa ca, la aproape 45 de ani arata mai bine ca la 20.…

- Autoritatea pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare a proiectului "construire atelier de jaluzele si locuinta de serviciu S P 1E partial conform PUD aprobat prin HCL nr. 336 28.07.2022", amplasat in judetul Constanta, Municipiul Constanta,…

- Cristina Ciobanașu s-a distrat de minune in vacanța! Cum a schimbat-o pe cunoscuta actrița experiența din Bali. A mers alaturi de alți 12 influenceri. Ce a marturisit indragita artista, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.