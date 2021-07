Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat, joi, ca misiunea militara a țarii sale in Afganistan “va fi incheiata la 31” august. Joe Biden a dat asigurari ca “obiectivele” in lupta contra amenintarii teroriste au fost “atinse” pe acest front. Statele Unite nu au intervenit in Afganistan in urma cu 20 de…

- Presedintele american, Joe Biden, i-a promis vineri omologului sau afgan, Ashraf Ghani, ca alianta tarii sale cu Afganistanul va fi mentinuta dupa retragerea trupelor americane si a cerut incetarea violentelor, transmit EFE si AFP preluate de agerpres. Biden l-a primit pe Ghani la Casa Alba intr-un…

- Presedintele american Joe Biden a prezentat noi masuri in vederea unei limitari a circulatiei armelor de foc, in contextul unei cresteri a omorurilor in Statele Unite, un subiect acaparat de catre adversarii sai republicani, relateaza AFP. In urma unei cresteri cu 30% a omorurilor in marile…

- Presedintele american, Joe Biden, a avut vineri o convorbire cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Casa Alba, in ajunul recunoasterii asteptate a genocidului armean de catre Statele Unite, relateaza AFP. Presedintele SUA si-a exprimat dorinta de a construi o ''relatie bilaterala…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat, miercuri seara, ca trupele americane vor fi retrase din Afganistan pana pe 11 septembrie 2021, la aproape 20 de ani de la interventia militara americana declansata ca reactie la atentatele din New York si Washington. "A venit momentul sa incheiem prezenta…