- Guvernul francez a decis sa interzica abaya, halatele largi și lungi purtate in mod traditional de unele eleve musulmane, in scolile de stat, argumentand ca masura a fost luata in numele laicitatii, transmite Agerpres.Anunțul a fost facut duminica, 27 august, de ministrul francez al Educației, Gabriel…

- Ligia Deca s-a inscris in Partidul Național Liberal (PNL), ministrul Educației alegand o filiala din București pentru a face politica. Ministrul a optat pentru Filiala din București de la Sectorul 6. Anunțul a venit din partea primarului Sectorului – Ciprian Ciucu, care a facut public momentul in care…

- Zeci de lucrari ale absolvenților de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” care au susținut luni proba la Limba Romana la Bacalaureat au fost anulate fie pentru ca un cuvant din titlu a fost scris mai jos, fie pentru ca tinerii au inceput sa rezolve cerințele pe prima pagina. Unii au fost nevoiți sa…

- Astazi se intra in cea de-a patra saptamana de greva in Educație, insa anul școlar nu se va prelungi. Anunțul a fost facut chiar de ministrul Invațamantului, Ligia Deca. Profesorii nu se vor intoarce la ore nici astazi, dupa trei saptamani de greva generala. Sindicaliștii așteapta publicarea ordonanței…

- Inscrierile pentru examenele de bacalaureat si Evaluarea Nationala se vor prelungi pana pe 16 iunie, data la care toti elevii trebuie sa aiba situatia scolara incheiata, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca, la finalul sedintei de Guvern. ‘Asa cum stiti, conform calendarului actual, pe 13 iunie…

- Guvernul Romaniei va aproba, duminica, 11 iunie, o Ordonanța de Urgența prin care probele de competențe de la Bacalaureat se echivaleaza cu mediile din liceu. De asemenea, prin aceeași OUG, testele de Evaluare Naționala pentru elevii din clasa a VI-a nu se mai susțin. Ambele masuri au fost anunțate…

- Inscrierile pentru Bacalaureat si Evaluare Nationala pentru absolventii de clasa a VIII-a se vor prelungi pana pe 13 iunie, iar probele de competente din cadrul examenului de Bacalaureat se vor sustine in perioada 14-23 iunie, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca. „Noi continuam sa centralizam…

