Când se va aplica majorarea procentului din PIB pentru apărare Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, miercuri, ca alocarea unui procent mai mare din PIB catre aparare se va aplica de anul viitor, anul acesta bugetul fiind deja alocat. ”PNL sustine aceasta majorare a bugetului aparare, de la 2 la 2,5% din PIB. A fost o discutie cu presedintele Romaniei, binenteles, cred ca ar fi […] The post Cand se va aplica majorarea procentului din PIB pentru aparare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

