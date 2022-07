Când se tratează chirurgical hernia de disc lombară? In prezent, din ce in ce mai multe persoane se confrunta cu dureri intense de coloana lombara, care se traduc medical printr-un diagnostic de hernie de disc lombara. Pozițiile vicioase de la birou sau de la locul de munca, lipsa de antrenament fizic, suprasolicitarea coloanei lombare prin ridicarea incorecta a greutaților sau prezența kilogramelor in plus, asociate cu lipsa unui stil de viața activ cauzeaza in timp hernierea discurilor intervertebrale lombare, cu apariția unor crize dureroase inițial moderate, care mai apoi, in lipsa tratamentului de specialitate, pot deveni insuportabile și se… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

