- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

- Revenirea in țara are loc dupa ce presedintele Volodimir Zelenski a semnat marti un decret de rechemare a tuturor fortelor de mentinere a pacii pentru a se alatura efortului de razboi in tara, a relatat presa ucraineana.Ucraina va repatria militarii si echipamentele, inclusiv elicopterele, din misiunile…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat țarile occidentale ca razboiul nu se va opri cu Ucraina, ci atacul asupra libertaților se va resfrange la nivel global. In timpul unui interviu acordat luni lui David Muir de la ABC World News Tonight, Zelenski a vorbit din nou despre importanța…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat miercuri ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters. „Trebuie identificate tipuri specifice de arme…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut, vineri, militarilor ucraineni “sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodimir Zelenski, dar si pe apropiații sai, pe care i-a calificat drept “neonazisti si drogati”, relateaza AFP si Reuters. “Fac inca o data apel la personalul militar…

- Rusia a fost suspendata din Consiliul Europei dupa ce a invadat Ucraina, a anuntat vineri, 25 februarie, ministrul italian de externe Luigi Di Maio, a relatat Reuters. Informația a fost confirmata de site-ul Consiliului Europei.„Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, a carui presedintie este…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Reamintim ca Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata in 2014 de Rusia, iar in Donbas, in estul Ucrainei, s-a declansat din acelasi an un razboi cu separatistii prorusi care sunt sustinuti militar si financiar de Kremlin.In contextul in care intre occidentali si Moscova continua negocieri intense…