Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii ortodocși intra luni, 10 aprilie in Saptamana Mare, ultima din Postul Pastelui in care, la biserici, se fac slujbe numite Denii, pentru pomenirea ultimelor zile ale lui Hristos pe Pamant. Mulți credincioși se intreaba care sunt zilele in care se spala in aceasta perioada.

Dupa desparțirea de Marius Croitoru, clubul FC Argeș a ramas și fara antrenorul secund, Constantin Schumacher, unicul deținator al licenței PRO din cadrul clubului.

Un barbat aflat in stare de ebrietate a facut scandal pe aeroportul din Cluj, vorbea tare și asculta muzica, deranjand pasagerii, informeaza RomaniaTV.net.

- In general, este dificil a contura cu precizie portretul interior al unei femei, care ni se dezvaluie de multe ori doar partial, in culori si umbre, fara un echilibru perfect intre ele, balanta osciland intre lumina si intuneric, in functie de hazardul vietii. La fel de greu poate fi sa realizam…

- O naveta spatiala rusa Soyuz a andocat, in noaptea de sambata spre duminica, la Statia Spatiala Internationala pentru a fi folosita, in septembrie, drept vehicul pentru intoarcerea pe Pamant a doi cosmonauti rusi si a unui astronaut american, a carui nava spatiala initiala a fost avariata, relateaza…

Zilele acestea PNL București este in fierbere. Pe la colțurile sediilor se tot discuta despre schimbarea președintelui organizației, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, cu ambițiosul Burduja Jr., Ministrul Cercetarii.

Un asteroid de dimensiunea unui camion de marfa va trece de Pamant intr-una dintre cele mai apropiate astfel de intalniri inregistrate vreodata - ajungand la o zecime din distanta de pe orbita majoritatii satelitilor de comunicatii, scrie The Guardian.

Egiptul a anuntat marti descoperirea la Luxor, Teba faraonilor in sud, vestigiile "unui oras roman complet" datand din primele secole dupa Hristos, relateaza AFP, potrivit news.ro.