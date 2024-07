Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment organizat de Federația Romana de Airsoft și susținut de Primaria Municipiului Alba Iulia. Ne bucuram sa va anunțam oficial de organizarea cupei “Patrula Airsoft 2024”. Ce este Patrula Airsoft? Este al treilea format de proba sportiva pe echipe oferit de Federația Romana de Airsoft in care…

- Consiliul Județean Suceava a aprobat participarea la organizarea Forumului Economic Regional Moldova ediția 2024, la Cazinoul Bailor din Vatra Dornei, in perioada 04 – 06 iulie, in colaborare cu Centrul de Analiza și Planificare a Dezvoltarii Regionale (C.A.P.D.R.), in calitate de inițiator al evenimentului,…

- Consiliul Judetean Dambovita informeaza participantii la traficul rutier ca, in perioada 1 – 7 iulie 2024, va desfașura, prin societațile comerciale de profil, urmatoarele activitați de infrastructura rutiera: 1. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanțuri și rigole pavate, podețe laterale…

- In urma analizei evoluției acțiunii TGN in perioada 03.01-21.06.2024, se poate observa faptul ca prețul de inchidere al acesteia a inregistrat fluctuații in primele patru luni, urmat apoi de o creștere semnificativa, cu un maxim al perioadei de 24,30 lei/acțiune inregistrat in data de 21.06.2024, pe…

- APA CTTA Alba: APEL catre consumatori pentru folosirea raționala a apei potabile in perioada de seceta APA CTTA Alba: APEL catre consumatori pentru folosirea raționala a apei potabile in perioada de seceta SC APA CTTA SA ALBA face apel catre consumatori pentru folosirea rationala a apei potabile in…

- FACILITATE… In perioada 3 iunie – 30 septembrie 2024, toți contribuabilii, persoane fizice, din municipiul Huși, cu excepția celor care desfașoara activitați economice, au șansa de a scapa de plata majorarilor de intarziere pentru neplata impozitelor și taxelor locale, daca, in aceasta perioada, iși…

- TIMP BUN … Printre plantele care se pot insamanta in orice moment al lunii Mai se numara morcovii, fasolea, mazarea si porumbul dulce. De asemenea, in ultima decada a lunii poti planta rasadurile de rosii, vinete, castraveti si ardei, deoarece acestea au nevoie de mai multa caldura. Calendarul agricol…

- Conținut oferit de: Partener extern. Vara și toamna sunt perioade vitale pentru ingrijirea gradinii, iar motocoasele se dovedesc a fi unelte indispensabile in acest demers. Acestea nu numai ca faciliteaza menținerea ierbii la o lungime adecvata, dar sunt și extrem de utile pentru combaterea buruienilor…