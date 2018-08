Senatul a adoptat proiectul de lege, in sedinta din data de 06.12.2017. Prin continutul sau normativ, proiectul de lege se incadreaza in categoria legilor ordinare, iar in aplicarea dispozitiilor art.75 alin.(1) din Constitutia Romaniei, Camera Deputatilor este Camera decizionala. Punerea in circulatie a cartii electronice de identitate se realizeaza in termen de 18 luni de la data emiterii primei cartii electronice de identitate, se arata in raspunsul Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date. Acest lucru trebuia sa se intample in luna iulie a acestui an. mai multe,…