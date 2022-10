Stiri pe aceeasi tema

- Pe ce data pica Halloween in 2022. Cum se sarbatorește in Romania. Halloween-ul nu este o sarbatoare romaneasca, insa de ceva timp a ajuns sa fie celebrata și la noi in țara dupa anumite tradiții și obiceiuri. Sarbatoarea de origine celtica vine cu diferite obiceiuri și tradiții și romanii organizeaza…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și cantitați de apa insemnate, valabila de vineri pana sambata seara, in Banat, Crișana, Maramureș, jumatatea de nord a Moldovei, nord-vestul Olteniei șilocal in Transilvania. …

- ANM a emis un nou cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabil pana la ora 21:00, in care sunt vizate zonele montane, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia și vestul Munteniei. In zonele menționate se vor inregistra averse torențiale, descarcari electrice,…

- Meteorologii anunța pentru miercuri instabilitate atmosferica temporar accentuata și ploi puternice in mai mult de jumatate de țara. Miercuri, joi, vineri și sambata revine canicula, cu temaeraturi de 36 de grade. Un Cod galben in vigoare miercuri de la 10.00 pana la 21.00 anunța perioade cu instabilitate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat astazi avertizarile meteo. Potrivit ANM, a fost emisa o atentionare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ valabila in intervalul 22 august, ora 10:30 ndash; 23 august, ora 22:00. In intervalul mentionat…

- Meteorologii au emis duminica, 21 august, o avertizare de cod portocaliu și galben de ploi torentiale, vijelii si grindina, care este valabila de astazi, 21 august, si pana luni, 22 august. De astazi, ora 10:00, si pana luni, ora 22:00, in vestul Carpaților Meridionali, in nordul Olteniei și nord-vestul…

- Meteorologii au emis marți mai multe avertizari de furtuni și vijelii, care intra in vigoare de astazi, de la ora 10.00 și valabile pana joi dimineața, la aceeași ora. In același timp, valul de caldura se menține in sudul țarii. Sud-estul și sudul țarii se afla sub un cod galben de canicula, valabil…

- Meteorologii au emis noi alerte meteo, intre care un cod galben de instabilitate atmosferica și unul portocaliu de ploi torențiale și vijelii in mai multe județe. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in intervalul luni, ora 12.00 – miercuri, ora 10.00 la munte, in Transilvania, Banat,…