Când se redeschid vechile cinematografe ale Timișoarei. Planurile viceprimarului Lațcău Timișorenii vor putea merge sa vada un film la un cinema in afara celor doua centre comerciale din oraș abia de anul viitor. Viceprimarul Ruben Lațcau a fost in vizita pe trei șantiere pentru a verifica modul in care se desfașoara lucrarile de reabilitare la cinematografele Studio, Dacia și Victoria. Edilul a anunțat ca toate […] Articolul Cand se redeschid vechile cinematografe ale Timișoarei. Planurile viceprimarului Lațcau a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

