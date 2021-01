Stiri pe aceeasi tema

- Marți, in cadrul unei conferințe de presa de la Palatul Cotroceni, președintele Romaniei a declarat ca se va vaccina public impotriva coronavirusului. De asemenea Klaus Iohannis a spus și care este motivul pentru care nu a facu acest lucru pana acum. Cand se va vaccina președintele Klaus Iohannis anti-COVID-19…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca in cadrul discuțiilor, președintele Klaus Iohannis i-a felicitat pentru caștigarea alegerile. „A recunoscut ca am caștigat”, a declarat Ciolacu, de la sediul PSD.

- K. Iohannis, discuții cu Nicușor Dan despre "problemele Bucureștiului" Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a discutat la Palatul Cotroceni, în aceasta dimineata, cu primarul Capitalei, Nicusor Dan, despre rezolvarea problemelor cu care se confrunta Bucurestiul: termoficarea, traficul,…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca școlile vor fi redeschise „imediat ce impreuna cu specialistii din INSP, din Consiliul de suport tehnico-stiintific, din Comisia anti-COVID, se va considera ca este posibil”. Pentru Guvern este important…

- Strategia de vaccinare anti-COVID va fi facuta publica saptamana viitoare foto: Agerpres. Strategia de vaccinare anti-COVID-19 va fi facuta publica saptamâna viitoare, iar autoritațile au început organizarea propriu-zisa a implementarii sale eficiente. Anunțul a fost facut…

- In aceasta dimineața Klaus Iohannis a avut o videoconferința cu prefecții din țara. La videconferința de la Cotroceni a participat și Ludovic Orban și miniștrii implicați direct in luarea de masuri anti-pandemie. ”Masurile luate de Guvern dau rezultate” In ședința de astazi de la Palatul Cotroceni,…

- Klaus Iohannis a dat joi seara „tradiționala” conferința de la Palatul Cotroceni pe Palatul Victoria, in contextul creșterii cazurilor de coronavirus, anunțand in ședința de Guvern o serie de restricții: inchiderea targurilor și a piețelor, scolile sa treaca in online toate, angajatii la telemunca,…

- Klaus Iohannis a declarat, marți seara, la Palatul Cotroceni, ca un viitor vaccin anti- COVID-19 va fi primit de Romania abia in primavara, cand ar putea și incepe vaccinarea. Primii care vor primi leacul vor fi medicii și persoanele din grupele de risc. Președintele a declarat ca ”vaccinele” trebuie…