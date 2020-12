Când se redeschid restaurantele! Mai e foarte puțin Unul din reprezentanții industriei HoReCa, Dragoș Anastasiu, a declarat marți dupa o intrevedere a prefectului Capitalei, Traian Berbeceanu, cu reprezentantii industriei, ca sunt șanse mari sa se redeschida restaurantele din ianuarie. "Impreuna trebuie sa respectam regulile si ca ne place, ca nu ne place, daca nu vrem sa avem masuri mai drastice, va trebui sa luam ceva mai in serios si aceasta respectare de reguli. Mesajul pozitiv, mesajul bun este ca, daca le vom respecta, e foarte posibil ca, incepand din ianuarie, cu anumite restrictii, restaurantele sa se poata deschide la interior, dar pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

