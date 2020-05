Când se redeschid casele de pariuri? Ludovic Orban a făcut anunțul Potrivit premierului, redeschiderea activitatii jocurilor de noroc va fi posibila in anumite conditii sanitare si in functie de evolutia crizei epidemiologice, se arata intr-o postare de pe pagina de facebook a Guvernului. Anunțul survine dupa ce șeful Executivului a avut, joi, consultari cu reprezentantii industriei jocurilor de noroc, in contextul masurilor pe care Guvernul va continua sa le ia pentru limitarea efectelor in plan economic si social ale crizei coronavirus. „Reprezentantii industriei de profil au solicitat mentinerea, pe perioada starii de alerta, a masurilor de sprijin pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

