Cand se pune grau de Sfantul Andrei și ce semnificație are? Sfantul Andrei -ocrotitorul romanilor și cel care a adus creștinismul pe meleagurile noastre – se sarbatorește in fiecare an pe data de 30 noiembrie. Dar graul se pune la incolțit in noaptea de 29 noiembrie spre 30 noiembrie. Graul este un simbol al belșugului, al prosperitații, atat in tradiția folclorica, cat și in cea religioasa. Se crede ca graul este simbolul vieții care biruiește moartea și, totodata, este simbol divin. Graul se pune la incolțit dupa miezul nopții care precede ziua de Sfantul Andrei, practic in noaptea de 29 spre…