- Senatul a luat o decizie importanta marți. Mai exact, s-a stabilit ca fostii lucratori/colaboratori ai Securitatii si persoanele cu condamnari definitive la pedeapsa privativa de libertate nu pot fi membri ai Academiei Romane. Academia Romana a adoptat o regula stricta privind membrii sai, excluzand…

- In cursa pentru Primaria din Cluj Napoca s-au angrenat zece candidați. Potrivit primelor date, fruntaș in clasament este Emil Boc, care a reușit sa adune un scor de 45% dintre voturile exprimate, fiind urmat de Sabin Sarmas, candidat independent, cu 30% dintre voturi. Emil Boc obtine, astfel, cel de-al…

- Actualul guvernator al Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, are cele mai mari șanse ca obțina inca un mandat de cinci ani, in postul pe care il ocupa acum la BNR, bucurandu-se de sprijinul celor mai mari formațiuni politice, reprezentate in Parlament, scrie Bloomberg. Legislativul și-a propus…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a avertizat ca o corecție fiscala in Romania nu va fi acceptata ușor și va fi un proces dificil, și este necesara o atentie mare la incercarea de a taia numai pe partea de cheltuieli si facand comparatii care nu sunt potrivite. A spus ca știe…

- Mugur Isarescu (74 ani) este unul dintre cel mai bine platiti bugetari. Venitul lui este faraonic. Guvernatorul BNR a ieșit la pensie, dar a ramas și in funcția de președinte al institutiei, pe care o ocupa de mai bine de 30 de ani. El s-a pensionat la implinirea varstei de 65 de ani, in vara […] The…

- Premierul Marcel Ciolacu il sustine pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat la sefia Bancii Nationale. ”Romania are nevoie de stabilitate monetara si cred ca domnul Isarescu trebuie sa mai ia un mandat”, a anuntat Marcel Ciolacu la Prima TV.

- Președintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, și-a dat demisia din Consiliul general al CNATDCU, forul care pana recent era cunoscut pentru verificarea doctoratelor plagiate, iar locul acestuia a fost numit un vicepreședinte al forului academic extrem de controversat. Ministrul Educației, Ligia Deca,…