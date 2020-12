Când se prăznuiește Paștele în 2021. Când vor fi Floriile, Paștele ortodox și cel catolic Paștele in 2021 va fi praznuit in luna mai, iar anul viitor va fi un decalaj de aproape o luna de zile intre Paștele ortodox și Paștele catolic. Afla cand vom sarbatori Floriile și Paștele in 2021 și ce zile libere vom avea cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Sarbatoarea Paștelui se ține la date diferite de la un an la altul, iar Paștele in 2021 pentru credincioșii ortodocși se va praznui la inceputul sezonului cald, pe data de 2 mai. Floriile in 2021 vor fi sarbatorite duminica, pe 25 aprilie, cu o saptamana inainte de Paște, conform tradiției religioase. Paștele catolic in 2021 va fi praznuit aproape… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biserica este locul de intalnire a omului cu Dumnezeu și cheama intotdeauna creștinii sa inmulțeasca Binele, adapost la vremuri grele, marturie a curajului și a fortei Harului Divin. Sufletul comunitații ne unește, credincioșii, de la copii adusi in brate de parinti si pana la batranii sprijiniti in…

- Credincioșii ortodocși și catolici sarbatoresc, astazi, Intrarea Maicii Domnului in biserica, zi cunoscuta in popor sub denumirea de Vovidenia sau Ovedenia. Parintii Maicii Domnului, Sfintii Ioachim si Ana, l-au rugat pe Dumnezeu sa le daruiasca cinstea de a fi parinti, fagaduind ca daca vor avea un…

- Sarbatoarea Tuturor Sfinților sau Luminația, este o sarbatoare creștina in care sunt sarbatoriți toți sfinții. In bisericile occidentale (Romano-Catolica, Anglicana, bisericile protestante) sarbatoarea se ține in ziua de 1 noiembrie. Ziua Mortilor In bisericile rasaritene – Ortodoxa și Greco-Catolica…

- Biserica ii cinsteste pe sfinti din primele veacuri crestine. Ei sunt crestini care prin viata lor au bineplacut lui Dumnezeu si astfel s-au invrednicit de sfintenie. In Sfanta Scriptura sunt numiti prieteni („Voi sunteti prietenii Mei, daca faceti ceea ce va poruncesc" - Ioan 15, 14) ...

- Sute de persoane protesteaza in fața Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pentru a-și arata nemulțumirile legate de faptul ca nu sunt lasate sa se inchine la moaștele Sfintei Cuvioasei Parascheva, scrie BZI. Manifestația vine in contextul in care azi, in Iași, au fost inregistrate 181 de noi cazuri de…

- Avocatul Gheorghe Piperea ii ironizeaza sambata pe guvernanți in legatura cu indemnul de a merge la vot, amintind ce declara președintele Klaus Iohannis cu ocazia Sarbatorilor Pascale din acest an – cand ne aflam tot in plina epidemie de Covid – și ce mesaj a transmis acum, cu ocazia alegerilor. „Pentru…