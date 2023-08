Stiri pe aceeasi tema

- Este deja știut faptul ca fiecare angajat din Romania are dreptul la un concediu de odihna. Ei bine, potrivit legii acesta este de cel puțin 20 de zile pe an. Insa, exista insa și situații in care zilele de concediu se pierd, iar angajatul nu mai poate beneficia de ele. Ce trebuie sa știe romanii.

- Tom Dean (23 de ani), campionul olimpic și vicecampionul mondial de la Fukuoka, dezvaluie care a fost greșeala pe care a facut-o David Popovici (18 ani) in cursa de 200 metri. Dupa finala de la 200 de metri liber, in care David Popovici, detinatorul titlului, s-a clasat pe locul al patrulea, au circulat…

- Mijlocasul echipei Liverpool, Jordan Henderson, ar putea pleca in Arabia Saudita in aceasta vara, potrivit informatiilor din The Athletic, conform news.ro.Capitanul lui Liverpool ar fi primit o oferta de la Al-Ettifaq. Este o oferta foarte avantajoasa, deoarece i-ar permite sa-si cvadrupleze salariul…

- Milionarul Marius Ivan a murit, la Sinaia, in timp ce incerca sa iși faca o poza. Fondatorul Dufa și Henkel a incercat sa sa iși faca o poza in varf de munte, dar a alunecat și a cazut intr-o prapastie. Trupul sau a fost recuperat de salvamontiști dupa 2 zile de cautari.Cunoscutul milionar Marius…

- Indmenizația primita de la stat este esențiala pentru majoritatea parinților, aceasta ținand locul unui salariu in casa, atunci cand mama ramane pentru doi ani acasa sa-și ingrijeasca bebelușul. Deși nu pare nimic complicat, viitori parinți trebuie sa știe ca pot ramane foarte ușor fara aceasta indemnizație,…

- ”Ziua Internationala a Copilului este un prilej pentru angajati de a petrece cateva zile libere in familie, iar apropierea dintre 1 iunie, weekend si zilele libere de Rusalii au creat contextul pentru o minivacanta cu impact minim asupra zilelor de concediu. Cei care au reusit sa obtina liber de la…

- Guvernul a decis inca din luna decembrie a anului trecut ca ziua de 2 iunie (vineri) sa fie zi libera pentru elevi, profesori și salariații din instituțiile si autoritațile publice, avand in vedere ca aceasta se situeaza intre zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, conform Codului Muncii,…