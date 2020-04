Stiri pe aceeasi tema

- In județul Bacau, sunt 94 de pacienți confirmați cu noul coronavirus, iar in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 13 noi cazuri. Potrivit datelor de la Prefectura Bacau, in izolare mai sunt astazi 1.346 de persoane, 953 in carantina și 45 au ieșit... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații a aprobat astazi propunerea Comisiei pentru managementul clinic și epidemiologic al COVID 19 privind modificarea algoritmului de testare pentru COVID-19, precum și a definiției de caz. Astfel, vor fi testați pacienții care sunt in procedura de transplant, cei care au…

- Ludovic Orban, anunț despre pensii in direct la Romania TV. "Suntem intr-o analiza, am solicitat INS sa prezinte o analiza pe luna martie privitor la impactul epidemiei asupra economiei. De asemenea comisia de strategie si prognoza lucreaza pentru a fundamenta prognoza. Ne pregatim de o rectificare…

- Coronavirusul rezista minim 30 de minute in aer dupa ce „sursa” infectiei nu mai este prezenta si cel puțin cinci zile pe piele. In aceste condiții, masurile de protecție respectate cu strictețe. Medicul Tudor Ciuhodaru a explicat, pas cu pas, ce trebuie sa facem acasa, pe strada și la locul de munca,…

- COVID-19. Mihai Macovei, capitanul naționalei de rugby a Romaniei, sta in sudul Franței, la Colomiers. Vorbește insa zilnic acasa, la Gura Humorului, cu parinții sai. Mihai Macovei (33 de ani) joaca din 2015 la Colomiers, in Franța. Criza l-a prins acum la echipa de pe locul 1 in Pro D2, a doua liga…

- Guvernul Germaniei va reveni la politica sa conservatoare in domeniul fiscal dupa terminarea crizei coronavirusului, urmand a-și plati datoriile incepand cu 2023, a declarat marți ministrul Economiei Peter Altmaier. Germania a aprobat luni un pachet financiar in valoare de 750 miliarde de euro, pentru…

- Firmele pot folosi soluții digitale pentru a facilita lucrul angajaților de acasa, in vederea prevenirii raspandirii coronavirusului COVID-19. Iata un ghid de instrumente pentru lucru de acasa.

- In cursa pentru imunitate, Adda si Catalin au avut parte de o cearta urata. Totul a inceput de la transport, acestia avand mari probleme cu gasitul masinii care sa ii duca mai departe in cursa. In momentul in care au gasit masina, stresul si nervii era deja acumulati, iar Adda a rabufnit: "Hai ca…