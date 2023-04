Când se plătesc pensiile în aprilie 2023 Veste buna pentru pensionari!Ministrul Muncii,Marius Budai a anunțat ca pensiile vor ajunge mai devreme in aceasta luna pentru a permite oamenilor sa se pregateasca pentru Paște. Pensionarii obișnuiau sa primeasca pensia in perioada 1-15 aprilie, insa acum, aceștia o vor primi pana cel tarziu pe 11 aprilie. Mai mult, cei care au optat pentru primirea banilor pe card vor primii pensia pe 10 aprilie. De obicei pensiile intra pe card in data de 12 a fiecarei luni, dar nu mai tarziu de 13. Alaturi de pensie, o parte din pensionari vor primii și voucherele sociale pentru alimente și mese calde, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

