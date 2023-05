Când se plantează castraveții. Ce trebuie să faci neapărat câteva săptămâni la rând ca să obții o recoltă bogată Castraveții, care au denumirea latineasca Cucumis sativus sunt legume de gradina obișnuite in toate regiunile din țara. Ii poți manca murați sau cruzi, ca atare sau in salate. Cei care doresc sa aiba propriile lor legume, trebuie sa știe ca aceștia se pot planta in gradina, camp sau solar. Important este sa se cunoasca perioada […] The post Cand se planteaza castraveții. Ce trebuie sa faci neaparat cateva saptamani la rand ca sa obții o recolta bogata appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

