Când se plantează bulbii de gladiole. Ce trebuie să faci ca să ai cele mai frumoase flori în grădină Cand se planteaza bulbii de gladiole. Pentru a avea cele mai frumoase flori din gradina trebuie sa știm care este anotimpul prielnic pentru plantearea acestora. Gladiolele au nevoie in primul rand de un loc special in gradina. Se recomanda un pamant ușor, fertil, bine drenat, care sa nu permita stagnarea apei, care ar putea duce la putrezirea bulbilor. Cand se planteaza bulbii de gladiole. Ce trebuie sa faci ca sa ai cele mai frumoase flori in gradina De menționat este faptul ca, inainte de plantare solul se lucreaza in adancime la 20 de centimetri, se incorporeaza mranița și ingrașamant daca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

