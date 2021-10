Stiri pe aceeasi tema

- El a prezentat un video care arata cum se va transforma zona, în urma finalizarii lucrarilor. Dupa votul Consiliului Local pentru însușirea documentației se va trece la etapa procedurilor de achiziție publica pentru…

- Dupa mai bine de un an de mandat, primarul comunei Florești inca promite rezolvarea problemelor de pe strada Eroilor, explicand de ce, dupa atata timp, modernizarea a intarziat sa apara. Pentru a demonstra ca promisiunile sale, din timpul campaniei electorale, nu au fost deșarte și chiar are de…

- Larisa Iordache și-a deschis sufletul in fața fanilor sai, intr-un interviu de aur pentru Antena Stars. Tanara gimnasta a demonstrat in nenumarate randuri ca este extrem de puternica, asta mai ales ca a trecut totdeauna peste incercarile la care viața a supus-o. Larisa și-a adunat toate puterile și…

- Dupa ce a achiziționat casa visurilor lui, cu suma de peste 100 de mii de euro, Bogdan Mocanu a inceput de la zero interiorul locuinței. Deși mai are multe de facut pana va putea locui in penthouse, artistul a facut turul fiecarei camere la Antena Stars.

- George Burcea și Viviana Sposub sunt impreuna de un an, iar actorul a oferit un interviu exclusiv la Antena Stars unde a vorbit despre relația pe care o are cu partenera sa. Aceștia se ințeleg de minune, iar el are de gand sa faca și urmatorul pas.

- Landmark Tower este un imobil nou, situat pe strada Depozitelor nr. 3 din Pitești, deținut de fondul de investiții Landmark Investment. Complexul rezidențial reprezinta o reala oportunitate pentru toți cei care doresc sa-și achiziționeze un apartament in oraș, intr-o cladire care se distinge prin identitate,…

- Dupa ce Bogdan Mocanu a dat de ințeles la Antena Stars ca relația sa cu iubita misterioasa nu mai merge atat de bine, iata ca acum cei doi se pare ca s-au impacat. Cantarețul s-a fotografiat din nou in tandrețuri cu partenera sa.