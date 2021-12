Când se merge cu Steaua. Tradiții de Crăciun Copiii din satul tradițional, dar și din centrele urbane, merg cu steaua de la Craciun și pana la Boboteaza. Cel mai vechi obicei se intalneste la toate popoarele crestine. Acest obicei vrea sa aminteasca de steaua care a vestit nasterea lui Isus si i-a calauzit pe cei trei magi. „Steaua sus rasare” Cantecele despre stea provin din surse diferite: unele din literatura bizantina ortodoxa, altele din literatura latina medievala a Bisericii Catolice, cateva din literatura de nuanta Calvina si, multe din ele, din traditiile locale. Micul cor al “stelarilor”, care intra in casa in zilele Cracinului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

