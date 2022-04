Stiri pe aceeasi tema

- In luna decembrie a anului trecut, Nicole Cherry a devenit mama pentru prima data. Vedeta a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, Anastasia, insa cantareața ar vrea sa mai aiba un copil. Ce anunț a facut ea cu privire la o viitoare sarcina.

- Geoparcul Tinutul Buzaului va primi, la jumatatea lunii aprilie, verdictul UNESCO cu privire la admiterea in Reteaua Globala a Geoparcurilor. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean Buzau, Petre Emanoil Neagu, la finalul sedintei de Consiliu Judetean de joi, cand i-a anuntat pe alesii…

- Ucraina face primul pas spre pace! Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut anunțul mult așteptat la ceas de seara. Acesta a vorbit cu jurnalistii rusi intr-un apel video de 90 de minute, un interviu pe care autoritatile ruse au avertizat preventiv presa rusa sa nu il difuzeze. raportare.…

- Ana Baniciu și Edy Kovacs s-au logodit in toamna anului trecut, iar acum deja cauta o casa noua in care sa locuiasca impreuna. Cantareața a dezvaluit ce iși doresc in materie de locuințe, dar și alte detalii despre planurile lor de viitor, la Antena Stars.

- Facturile romanilor la electricitate și gaze vor scadea, dau asigurari autoritațile, dupa ce liderii coaliției au stabilit noile masuri de plafonare și compensare. Guvernul va adopta in ședința de miercuri un proiect de ordonanța de urgența prin care se va introduce obligativitatea refacerii facturilor…

- Ana Baniciu a vorbit fara rețineri despre Dana Budeanu, dupa ce aceasta a criticat-o in repetate randuri in emisiunea online pe care o avea. Vedeta a fost invitata la podcastul gazduit de Radu Țibulca, acolo unde a dat carțile pe fața și a spus ce crede despre creatoarea de moda. Nu de puține ori a…

- „Sunt din ce in ce mai multe studii care arata ca Omicron infecteaza partea superioara a corpului, spre deosebire de alte variante care ar putea provoca pneumonie severa", a declarat managerul pentru monitorizarea COVID-19 din cadrul OMS, Abdi Mahamud, in cadrul unei conferinte de presa la Geneva, subliniind…