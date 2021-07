Stiri pe aceeasi tema

- Ciorba este unul din cele mai iubite preparate de catre romani. Fie ca este o ciorba ușoara, de legume, o supa cu galuște sau un preparat mai greu, așa cum e ciorba de burta, este nelipsita de pe mesele tuturor. Greșeala pe care o fac romanii cand mananca ciorba. Ingredientul care nu mai trebuie folosit…

- Bicarbonatul de sodiu este un agent puternic, utilizat atat in rețete de mancare, dar și in curațare și in estetica. Cum se pastreaza corect bicarbonatul de sodiu, de fapt Bicarbonatul de sodiu reacționeaza cu ingredientele lichide, pentru a produce dioxid de carbon gazos, fapt care duce la creșterea…

- Salata de roșii cu branza ține lejer locul unui pranz sau chiar e inlocuitorul perfect al cinei de vara pentru romani. Care este greșeala pe care cu toții o facem? Cum se mananca corect aceasta? Puțini știu acest detaliu. Cum se mananca corect salata de roșii cu branza? Mihaela Bilic aduce in vizorul…

- Conform specialiștilor, alimentele trebuie consumate cu cap și, mai exact, intr-o cantitate precisa. Specialiștii ne vorbesc astazi despre cum se consuma corect fructele, de fapt. Este una din greșelile majore pe care toți romanii o fac și anume: nu iși cantaresc porția. Cum se consuma corect fructele…

- Poate nu știai, dar codul bunelor maniere te invața și cum sa mananci corect diverse mancaruri, precum sarmale, chiftele sandvișuri sau paste. Cum se mananca sarmalele și chiftelele corect, de fapt Medicii vin și ei in completare și spun ce nu se face la masa. Astfel, ei recomanda ca masa sa se serveasca…

- Care este greșeala pe care o fac romanii care s-au obișnuit sa manance pranzul pe tastatura? Nu este deloc bine sa lași comoditatea sa caștige și sa iți iei masa aproape de laptop-ul unde lucrezi sau chiar pe acesta. De ce ar trebui sa renunți la acest obicei? Mulți nu știu ce rau le face. […] The post…

- Aproape toata lumea a ținut in viața sa o cura de slabire sau și-a impus macar pentru o scurta vreme niște restricții alimentare. Mihaela Bilic a dat carțile pe fața și a spus unde greșesc, de fapt, romanii in aceasta ecuație? Mihaela Bilic da carțile pe fața. Greșeala uriașa pe care o fac romanii cand…

- In fiecare zi producem deșeuri ca urmare a activitaților noastre zilnice. Inainte de a le arunca, trebuie sa ne asiguram cum facem acest lucru. Normal ar trebui sa facem colectarea selectiva a gunoaielor. Nu de alta, dar astfel ne asiguram ca vor fi reciclate și reutilizate in produse noi ori de cate…