Presedintele PSD Marcel Ciolacu, afirma ca, de la 1 ianuarie anul viitor, pensiile vor fi majorate ”conform legii”. El mentioneaza ca legea in acest sens trebuie respectata si, intrebat daca este posibila o crestere a pensiilor in cursul acestui an, raspunde ca nu s-a discutat acest aspect in coalitie.

”Nu Ciolacu creste pensiile, nu este o pomana pentru acei oameni, este o lege pe care o respectam, exact cum am respectat si Legea 153 (Legea salarizarii unitare 153/2017, actul normativ in baza caruia a fost introdusa o majorare a cuantumului brut al salariilor de baza, soldelor, indemnizatiilor…