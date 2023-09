Stiri pe aceeasi tema

- Eva Maruța e actrița principala in comedia „Tati part-time”, care va avea premiera in cinematografe anul urmator. Intr-un interviu pentru paginademedia.ro, BRomania a vorbit despre noul lui film, al carui scenariu e scris de el, alaturi de Letitia Rosculet.Comedia romaneasca „Tati part-time” urmarește…

- Codin Maticiuc a comentat și el abia acum prestația lui Gheboasa de la UNTOLD, dar, surprinzator, i-a luat apararea.”Eu sunt foarte ”strict”, baiatul meu joaca in filme cu injuraturi, joaca in Miami Bici 1 și 2. Practic, joaca in niște filme pe care, conform legii, nu ar avea dreptul sa le vada. Din…

- Cineastul american William Friedkin, regizorul unor pelicule ca „Filiera franceza” (1971) si „Exorcistul” (1973), a incetat din viata luni, la varsta de 87 de ani. William Friedkin a murit la Los Angeles, a confirmat sotia sa, producatoarea Sherry Lansing, pentru Hollywood Reporter. Cel mai bine cunoscut…

- Billie Eilish a lansat “What Was I Made For?” de pe coloana sonora a filmului “Barbie”. Piesa a fost compusa special pentru Barbie de Billie Eilish, alaturi de fratele ei, FINNEAS, care a produs piesa la studioul sau din Los Angeles. Piesa, intima și sfașietoare, exista ca fundal sonor pentru scenele…

- Prietenia dintre Cristi Pulhac și Matei Dima a devenit tot mai stransa datorita Ralucai, soția fostului fotbalist, care a fost colega de școala generala cu Matei, cei doi pastrand legatura inclusiv in perioada petrecuta de acesta in America. Astfel ca, așa a ajuns sportivul sa primeasca roluri in doua…

- Din data de 10 iulie, Banca Naționala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o noua moneda de argint. Tema este simbolizata de implinirea a 100 de ani de la nașterea lui Liviu Ciulei. Citește și: Dosar penal pentru polițiștii care l-au oprit in trafic pe procurorul Horodniceanu. Ce ar fi greșit…