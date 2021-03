Când se întorc elevii la școală! Ministerul Educației face anunțul momentului Vești bune pentru elevi. Aceștia ar urma sa se reintoraca in școli in luna mai. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii ar putea sa revina in școli cu prezența fizica la sfarșitul lunii mai, inceputul lunii iunie, daca vor fi indeplinite anumite condiții care țin de respectarea regulilor de protecție. „Vaccinarea merge foarte bine. Avem 150.000 angajați vaccinați acum, cand vorbim, din invațamant. (…) Pana la inceputul lunii mai vom avea un numar mult mai mare (n.r. de angajați din educație vaccinați). Mult peste jumatate din angajați din invatamant. Prim-ministru si-a asumat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

