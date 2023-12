Opt din zece romani din Diaspora (79%) au ales sa se intoarca acasa in intervalul 15 – 31 decembrie, pentru a petrece sarbatorilor de iarna. Cei mai mulți romani vor ateriza pe Otopeni, care va gestiona 67% dintre zborurile celor care se intorc in tara, urmat de aeroporturile din Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Suceava si Bacau, arata o analiza publicata de o platforma de rezervari online. In principal, aceștia vor veni de la Bruxelles, Londra, Paris, Milano si Madrid. In topul tarilor cu cele mai multe rezervari cu destinatia Romania se afla: Italia – cu 22,4% din numarul total al rezervarilor,…