Când se întoarce primăvara. ANM a anunțat cât mai ține vremea rea Vremea s-a schimbat radical, iar Romania se confrunta cu un nou episod de iarna. Ninge abundent in mai multe judete din tara, iar meteorologii au emis o atentionare cod galben si este valabil pana maine dimineata. Vremea se va incalzi spre sfarsitul saptamanii, insa, vineri dimineata, temperaturile vor scadea pana la -9 grade Celsius. ANM a emis un cod galben de ninsoare, valabil pentru 11 judete din tara. In sudul și sud-estul țarii temporar vor fi precipitații moderate cantitativ, predominant sub forma de ninsoare. Alina Șerban, meteorolog ANM, a anunțat ca, pana duminica, vor fi temperaturi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Azi – vreme de primavara, joi – ger! Un val de aer polar vine peste Romania. Administrația Naționala de Meteorologie anunța, in aceste zile, ploi pe arii din ce in ce mai extinse, dar și o masa de aer polar care va intra in țara noastra joi și va determina scaderea semnificativa a temperaturilor. Alina…

- Meteorologii prognozeaza pentru zona Capitalei o vreme schimbatoare pe parcursul urmatoarelor trei zile, caracterizata in general de nebulozitate joasa persistenta, averse slabe si temperaturi maxime medii in crestere, arata prognoza publicata, duminica, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).…

- In Bucuresti, meteorologii prognozeaza o vreme schimbatoare pe parcursul urmatoarelor trei zile, caracterizata in general de nebulozitate joasa persistenta, averse slabe si temperaturi maxime de pana la 12 grade Celsius, informeaza Agerpres . Pana luni, la ora 08:00, in Bucuresti, vremea va fi inchisa,…

- Vremea se va mentine deosebit de rece in toata tara, anunta specialistii ANM. Pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger iar temeperaturile minime vor ajunge chiar sub minus 18 grade. Dar de la mijlocul saptamanii, vremea se incalzeste. Valul de frig care s-a napustit asupra Romaniei va mai persita…

- Frig de crapa pietrele, luni dimineața, in mai multe zone din țara. Temperaturile au scazut pana la minus 23 grade Celsius, iar veștile de la meteorologi nu sunt deloc bune pentru zilele ce vin. Noaptea care urmeaza este posibil sa fie cea mai friguroasa din acest an, scrie Antena 3. ”Am avut parte…

- Astazi vremea va fi in continuare deosebit de rece, geroasa dimineata. Temperaturile maxime se vor incadra intre -11 si 0 grade. Cerul va fi variabil in Oltenia si Muntenia, unde numai cu totul izolat vor fi posibile fulguieli trecatoare, dar va avea innorari persistente in celelalte regiuni, mai ales…

- ANM a emis o informare meteo pentru urmatoarele zile, dar și o prognoza speciala pentru București. Meteorologii au anunțat ninsori, dar și lapovița sau ploi, urmate de depuneri de polei. ANM a emis o informare meteo valabila pentru intervalul 10 ianuarie, ora 10:00 – 13 ianuarie, ora 10:00. Potrivit…

- Vremea se va menține calda pentru aceasta perioada, mai ales in vestul țarii. Temepraturile maxime vor fi cuprinse intre doua/trei grade in nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 9/10 grade Celsius in dealurile de vest, iar temperaturile minime se vor situa, in general, intre -4 și 4 grade Celsius.