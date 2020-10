Când se închid restaurantele. Nelu Tătaru vine cu noi informații Ministrul Sanatații a fost intrebat cand vor decide autoritațile sa ia din nou masuri drastice precum inchiderea restaurantelor sau a cinematografelor. Potrivit acestuia, acest lucru se va intampla in momentul in care indicele va fi depașit. „Noi avem aceeași parametrii pe care ii menținem. La nivelul... tot ce inseamna activitați economice, ca este restaurant, ca este teatru, ca este cinematograf, acel indice de 1,5% va duce la inchiderea acestora, tot ce inseamna indice de pana in 1, 1 și 3 sau peste 3 v-a readapta activitatea școlara, iar organele in drept vor face acea evaluare ca acele precauții… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

