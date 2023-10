Când se încălzește vremea? Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele două săptămâni Vremea se va incalzi in toate regiunile țarii spre sfarșitul acestei saptamani, se arata in prognoza pentru urmatoarele doua saptamani, publicata luni de ANM.Banat La inceputul saptamanii, valorile termice se vor situa ușor sub mediile climatologice specifice perioadei, astfel ca media maximelor termice va fi de 18...21 de grade, iar cea a minimelor se va situa in jurul a 11 grade in prima noapte, apoi va cobori pana spre 5...8 grade. Va urma un proces de incalzire treptata pana spre mijlocul intervalului de prognoza, cand maximele vor atinge in medie 27...28 de grade, iar minimele 11...13 grade.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. In Maramureș vremea va fi in incalzire treptata, de la o medie a maximelor termice de 12 grade in prima zi, pana la 24…25 de grade in data de 14 octombrie. Media minimelor va avea alternanțe in primele…

- Cum va fi VREMEA pana in 15 octombrie 2023, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pe regiuni, pentru urmatoarelor doua saptamani. Astfel, in perioada 2 – 15 octombrie, vremea va fi caracterizata de un regim termic…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pe luna septembrie. Potrivit acestora, ne așteapta fenomene de instabilitate dar și temperaturi ridicate. Sunt așteptate temperaturi cuprinse intre 23 și 32 de grade Celsius dar și ploi. Cand iși vor face apariția acestea? Prognoza meteo pe luna septembrie Ne așteapta…

- Meteorologii anunța ca dupa canicula, vremea se va raci in toata țara. Prognoza vizeaza urmatoarele doua saptamani.BANATPotrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in Banat, vremea va fi calduroasa in prima saptamana de prognoza, cu temperaturi maxime ce nu vor avea variații semnificative…

- Meteorologii au facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele 14 zile pentru regiunea Maramureș. Potrivit estimarilor ANM, in intervalul 14-24 august, valorile termice diurne nu vor avea variații semnificative, vor oscila in jurul mediei de 30 de grade, apoi vor scadea ușor, spre o medie de 28 de…

- Cum va fi VREMEA in minivacanța de Sfanta Maria, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA in minivacanța de Sfanta Maria, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani ANM a publicat prognoza pentru…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala, valabila de joi, 3 august, ora 9.00, pana vineri, 4 august, ora 10.00. Conform acestora, vremea va fi caniculara, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 36-37 de grade Celsius.

- VREMEA in ALBA pana duminica: se incalzește din nou, o furtuna. Prognoza meteo de weekend, 28-30 iulie, in localitați din județ Vremea in Alba, 28-30 iulie: Dupa o zi mai racoroasa, vremea se incalzește din nou, in acest weekend, in județul Alba. Sunt anunțate maxime de 31-32 de grade, duminica, dar…