CHIȘINAU, 29 apr - Sputnik. Dupa cateva zile de temperaturi scazute pentru acest interval, revin zilele calduroase. Pentru joi, 29 aprilie, meteorologii prognozeaza cer variabil, fara precipitații, și maxime de pana la 19 grade. Vantul va sufla din sud spre est, de la slab la moderat. Totodata, vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala.

Termometrele vor indica +14..+17 grade Celsius in nord, +15..+18 grade in centru și +16..+19 grade in sudul țarii. In Capitala se așteapta +16..+18°С.