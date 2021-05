Când se finalizează renovarea fântânii cu pești din Piața Victoriei Vor mai trece luni bune pana cand timișorenii și turiștii care vin la Timișoara vor putea admira Fantana cu pești din Piața Victoriei. Obiectivul, aflat pe lista monumentelor istorice, se afla in reparații capitale. Potrivit reprezentanților municipalitații, va fi reabilitata intreaga structura subterana a fantanii, lucrare complexa efectuata pentru prima data dupa constructia sa in […] Articolul Cand se finalizeaza renovarea fantanii cu pești din Piața Victoriei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

