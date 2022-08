Când se fac pomenirile după înmormântare Pomenirile dupa inmormantare sunt o tradiție pe care cei mai mulți o respecta cu sfințenie. Oamenii iși pomenesc morții, oferind de pomana mancare, lucruri sau bani. Adesea, aceste pomeniri sunt facute la zile fixe dupa moartea persoanei dragi. Ele se fac și in timpul postului, oferindu-se preparate de post, in loc de mancaruri tradiționale care conțin alimente „de dulce”. Cuprins: Ce sunt pomenirile Istoria pomenirilor Zilele de pomenire generala a morților din Biserica Ortodoxa Cand se fac pomenirile dupa inmormantare Cum se fac pomenirile Cand nu se fac pomeni Duminica In cele 12 zile dintre… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a douazecea, pomenirea Sfantului si Maritului Prooroc Samuel.Acest sfant a fost din muntele lui Efrem din neamul lui Levi, feciorul lui Elcana si al Anei proorocita. Insa Elcana avea doua femei: pe una o chema Ana, iar pe alta Fenana; si Fenana avea copii, iar Ana nici unul.…

- Lumea academica ieseana este in doliu dupa ce unul dintre cei mai prestigiosi profesori pe care i-a avut Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a decedat. „O veste foarte trista, la inceput de august. A trecut la cele veșnice profesorul,…

- Papa Francisc, pelerinaj de penitența in Canada. Calatoria pe care Papa Francisc o va efectua in Canada saptamana viitoare va fi un „pelerinaj de pocainta”, a anunțat duminica suveranul pontif, care si-a exprimat speranta ca vizita sa va ajuta la vindecarea „raului indurat”, comis impotriva indigenilor…

- Crestinii ortodocsi celebreaza vineri, 24 iunie, nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, o sarbatoare care poarta si numele de Sanziene sau Dragaica. Considerata ca fiind avut loc cu sase luni inainte de nasterea Mantuitorului, sarbatoarea care marcheaza zamislirea Sfantului Ioan Botezatorul este, alaturi…

- In aceasta luna, in ziua a unsprezecea, pomenirea Sfintilor Apostoli Bartolomeu si Barnaba.Dintre acestia Sfantul Bartolomeu a fost unul din cei doisprezece ucenici, si a propovaduit Evanghelia la indieni, scriindu le Evanghelia lui Matei. A fost rastignit de cei necredinciosi in Alvanupoli, si a primit…

- 2 iunie 2022 reprezinta o sarbatoare majora pentru crestinii ortodocsi din intreaga lume, atunci cand se implinesc 40 de zile de la Invierea Domnului. Crestinii sarbatoresc joi Inaltarea Domnului, cunoscuta, la ortodocsi si ca Ispasul sau Pastele Cailor, ultima zi in care se pot inrosi oua pana la Pastele…