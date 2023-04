Stiri pe aceeasi tema

- Pe 9 aprilie, creștin ortodocși sarbatoresc Floriile, eveniment ce comemoreaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim. Aceasta sarbatoare marcheaza inceputul Saptamanii Patimilor, culminand cu Paștele, sarbatoarea Invierii Domnului.Ce semnifica ramurile de salcie de FloriiIn aceasta zi…

- Romanii se pregatesc de una dintre cele mai importante momente ale anului, mai ales pentru cei mai credincioși. Paștele este sarbatorit intr-o luna, iar adepții momentelor tradiționale aleg destinații din Romania. Iata cat costa o vacanța de Paști in anul 2023, dupa ce prețul a crescut cu aproximativ…

- Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești, pe care evolueaza in meciurile de acasa FC Argeș, urmeaza sa fie demolat și in locul sau se va construi o noua arena, dupa cum a anunțat primarul Cristian Gentea.

- Municipiul Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, organizeaza, in luna mai 2023, o noua ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, una dintre cele mai longevive și prestigioase manifestari cultural-științifice din Romania, ajunsa la cea de-a XLIII-a ediție. O tradiție frumoasa in…

- Un lot comercial de marțișoare a fost gasit de vameși fiind tiscit intre banchetele din spate a unui autoturism de model, „Mercedes-Benz GL500”, ce se deplasa din Romania spre Republica Moldova, condus de un barbat in varsta de 31 ani, cu dubla cetațenie (MDA/ROU).

- In anul 2021, sute de romani in principal din Arad și Timișoara au devenit proprietari in Ungaria. Casele cu teren de sute, chiar mii de metri patrați sunt la un preț de chilipir. Incep de la 2.500 de euro și pot ajunge la 60.000 de euro, dar in acest ultim caz vorbim despre locuințe de lux. In principal,…

- Cel mai așteptat reality show din Romania, America Express – Drumul Aurului, a fost lider de piața pe segmentele de public comercial și urban cu ediția difuzata de Antena 1 aseara, de la ora 20:00.

- Vin 21 de zile de ger in Romania. Mihai Voropchievici avertizeaza: „Incep sa se adevereasca prognozele. Sa vedeți gerul Bobotezei ce aduce” Vremea se schimba radical in perioada urmatoare. Daca pana acum am avut temperaturi de primavara și ne-am bucurat de soare și plimbat pe afara, in luna ianuarie…