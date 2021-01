Stiri pe aceeasi tema

- Stelian Ion a declarat ca este posibil ca in luna martie sa fie desfiintata Sectia pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie. Ministrul Justitiei a adaugat ca CSM nu s-a intrunit in acest an, insa va solicita ca la urmatoarea sedinta a Consiliului Superior al Magistraturii sa fie pus pe ordinea…

