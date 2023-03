Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei organizeaza, in perioada 07 – 17 aprilie, targul de Paște, in parcul Herastrau, intrarea fiind gratuita, a anunțat sambata, 25 martie, municipalitatea. Potrivit primariei, intrarea la eveniment se va face pe Charles de Gaulle si Expo Flora, pe aleile principale. Targul, care va include…

- Cinematograful „Balada‟ din Focșani a devenit astazi neincapator pentru elevii care au participat la Targul educațional „Student#UDJG” organizat de Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați (UDJG) in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Vrancea. Cei peste 1.000 de elevi participanți au…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, primarul Ioan Turc a precizat ca pietonalul a frematat sub pașii sutelor de copii de la școlile din oraș, care au venit sa iși vanda marțișoarele create de ei inșiși. „Evenimentul „Targul de marțișor”, organizat de primarie, a fost ocazia perfecta de a ne bucura…

- Joe Biden, cel mai in varsta presedinte american in functie, a confirmat vineri ca intentioneaza sa-si anunte candidatura pentru al doilea mandat la prezidentialele din 2024, dar nu imediat, scrie AFP, citat de Agerpres . „Intentia mea este… a fost de la inceput sa candidez”, a spus vineri democratul…

- Meșterii populari, comercianții și producatorii de produse alimentare și nealimentare specifice sarbatorii Invierii Domnului sunt așteptați sa se inscrie la Targul de Paște. Reprezentanții Casei de Cultura a Municipiului au anunțat, marți, ca in perioada 25 martie-18 aprilie va avea loc o noua ediție…

- Membri ai comunitații refugiaților ucraineni din Mamaia vor organiza, in acest weekend, “Targul meșterilor ucraineni”, cu ocazia Zilei Indragostiților. Evenimentul va avea loc pe 11 și pe 12 februarie, in intervalul orar 12:00-22:00, la pensiunea Casa Maya, pe strada D21, nr. 14, in Mamaia Nord. Etnicii…

- Expo ”Nunta de la A la Z” 2023 iși deschide porțile pentru viitorii miri peste o saptamana, in data de 10 februarie, ora 10:00, in galeria centrului comercial Baia Mare Value Centre. Organizatorii pregatesc pentru cuplurile care urmeaza sa se casatoreasca o gama variata de produse care ii vor ajuta…

- In perioada ianuarie - februarie 2023, Caritas Cehia va organiza prezentarea gratuita a spectacolului de teatru „Cei doi”, in șapte orașe din Moldova: Chișinau, Anenii Noi, Criuleni, Balți, Strașeni, Ceadir-Lunga și Ștefan Voda. Intrarea la spectacole va fi gratuita și se va face in baza unei inregistrari…