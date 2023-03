Când se deschide super AQUAPARK-ul de la Timișoara Aquaparkul acoperit de peste 80 de milioane de lei, realizat la Timișoara, cu ajutorul Programului Operațional Regional 2014-2020, este aproape de inaugurare. Surse apropiate patronului Mihai „Mița” Olariu spun ca lucrarile vor fi finalizate luna aceasta in proporție de 98%z urmand ca ștrandul sa se deschida probabil la inceputul lunii aprilie, daca nu chiar mai repede. Timișorenii nu vor mai fi nevoiți sa mearga in Ungaria, ca se bucure de un parc acvatic modern. Fostul ștrand UMT se transforma cu ajutorul fondurilor europene, dupa cum puteți vedea in imaginile de mai jos. Aici ia naștere un… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aquaparkul acoperit de peste 80 de milioane de lei, realizat la Timișoara, cu ajutorul Programului Operațional Regional 2014-2020, este aproape de inaugurare. Surse apropiate patronului Mihai „Mița” Olariu spun ca lucrarile vor fi finalizate luna aceasta in proporție de 98%z urmand ca ștrandul sa se…

- Proiectul de reabilitare al Liceului Special Iris a inregistrat un progres serios in ultimele saptamani. Muncitorii au lucrat la mansarda cladirii și au montat panourile fotovoltaice. La Liceul Iris invața peste 200 de elevi cu deficiențe de vedere și alte afecțiuni, cum ar fi sindrom Down sau autism.

- CARANSEBES – Municipalitatea e optimista ca in acest an va finaliza doua proiecte demarate in mandatul anterior, dar intarziate din cauza perioadei de pandemie. E vorba de reabilitarea Vilei Popov și de amenajarea peisagistica a ruinelor bisericii medievale din centrul Caransebeșului! La fosta reședința…

- Sala Polivalenta a Municipiului Blaj, aflata momentan in construcție, ar putea fi terminata și inaugurata in luna septembrie a acestui an, a precizat primarul Valetin Rotar pentru Alba24.ro. Insa costurile (materialele de construcție și manopera) s-au scumpit cu aproape 6 miloane de lei a mai declarat…

- Un Aquapark acoperit de peste 80 de milioane de lei, realizat la Timișoara, cu ajutorul Programului Operațional Regional 2014-2020, este aproape de inaugurare. Timișorenii nu vor mai fi nevoiți sa mearga in Ungaria, ca se bucure de un parc acvatic modern. Fostul ștrand UMT se transforma cu ajutorul…

- Primaria Brașov a depus, vineri, 30 decembrie, proiectul „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public (stradal/pietonal) din municipiul Brașov” – zona 1” pentru a obține o finanțare nerambursabila de la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) in cadrul Programului privind…

- Lucrarile de extindere a rețelei electrice din zona Partoș, Alba Iulia, au fost finalizate. Proiectul este in valoare de 2.248.828,51 lei. 50% din proiect a fost finanțat de Primaria Alba Iulia, cealalta jumatate fiind finanțata de DEER (Distribuție Energie Electrica Romania). ”Vești bune pentru cetațenii…

- Fondul pentru modernizare pentru a accelera tranzitia catre o energie curata, aflat in cel de-al doilea an de functionare, a efectuat plati in valoare totala de 4,11 miliarde de euro in sprijinul a 61 de proiecte derulate in opt tari beneficiare, inclusiv Romania, se arata intr-un comunicat al Executivului…