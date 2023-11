Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a estimat ca Pasajul „Europa Unita” va fi deschis circulatiei spre sfarsitul acestei luni. „Astazi efectuam testele dinamice, zilele trecute am efectuat testele statice, sunt niste faze obligatorii receptiei acestei constructii, pentru ca, va garantez, nu vom da…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, face un apel catre Nicușor Dan sa nu mai blocheze proiectele de reducere a poluarii și fluidizare a traficului inițiate de Primaria Sectorului 3, respectiv construcția a șase pasaje subterane in principalele intersecții de pe șoseaua Mihai Bravu și bulevardul Nicolae…

- Dupa ce in presa s-a vehiculat ca Cristian Popescu Piedone ar fi interesat sa candideze la Primaria Generala a Capitalei, PUSL a emis un comunicat de presa prin care zvonul este dezmințit. Mai mult, sunt aduse lamuriri despre candidații stabiliți deja pentru susținere atat la Capitala, cat și la unele…

- Stația de metrou „Tudor Arghezi”, singura astfel de investiție proiectata și implementata vreodata in țara noastra de catre o alta autoritate decat cele ale administrației publice centrale de specialitate, va fi data in folosința pe data de 15 noiembrie a.c., ca urmare a graficului de activitați…

- Primarul Sectorului 4 din București a anunțat miercuri ca a batut palma cu Consiliul Judetean Giurgiu intr-un proiect ce prevede construirea unui aeroport internațional in zona de sud a Capitalei, transmite Agerpres.Prin construcția unui nou aeroport, autoritațile locale spun ca vor sa reduca decalajul…

- Oleg Burlacu este candidatul PLDM la alegerile locale din aceasta toamna din Capitala. Anunțul a fost facut de Vlad Filat, in cadrul unui briefing de presa, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. „Cautarile noastre au fost lungi și deloc simple. Din start noi am cautat un candidat care sa intruneasca…