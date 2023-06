Lucrarile de curatare a DN 67C, Transalpina, sunt aproape finalizate, urmand ca in weekend-ul viitor soseaua sa fie deschisa circulatiei integral. In unele locuri stratul de zapada a avut 5 metri si a nins pana in urma cu trei saptamani, a declarat secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scriosteanu. In acest week-end are loc un raliu intre Ranca si Novaci. ”Transalpina se deschide circulatiei rutiere weekendul viitor, dupa finalizarea procedurilor legale. Am fost pe traseul Transalpinei (DN 67C), impreuna cu domnul Iulian Popescu – prefectul judetului Gorj, domnul Ion Iordache…