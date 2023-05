Când se deschide aeroportul de la Brașov De la jumatatea lunii iulie, aeroportul din Brașov va fi oficial operațional. Documentația acestuia a fost publicata de ROMATSA. Documentația a fost publicata la data de 5 mai, urmand a intra oficial in vigoare la data de 15 iunie 2023. Potrivit BoardingPass, documentul publicat de ROMATSA conține 39 de pagini cu detalii, proceduri și harți ale aeroportului din Brașov, informații necesare companiilor aeriene și nu numai. Codul ICAO al Aeroportului din Brașov este „LRBV”, insa pana la publicarea acestui articol IATA nu a alocat un cod pentru aeroportul din Brașov. Directorul aeroportului susține… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

