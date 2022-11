Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca proiectul privind pensiile speciale va fi finalizat in cateva zile si inaintat Guvernului. "Vor fi respectate prevederile Curtii Constitutionale, vor fi respectate prevederile din PNRR, in rest suntem pe ultimele discutii si proiectul va fi inaintat…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a precizat ca la nivel guvernamental se discuta despre o majorare a pensiilor cu 10 la suta, plus sprijinirea pensionarilor cu pensii mici si a categoriilor vulnerabile mai ales pe perioada iernii.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca se dezbate scenariu in care pensiile vor fi majorate cu 10% chiar de la inceputul lunii ianuarie. In plus, in plan este prevazut și un ajutor pentru categoriile de persoane vulnerabile.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, sambata, la Prima TV, ca nu se ia in calcul o majorare a pensiilor mai mica de 10% incepand de anul viitor. El a subliniat ca nu-si permite sa se lanseze intr-o „licitatie de procente” in legatura cu acest subiect. Intrebat ce parere are despre afirmatiile…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca impactul bugetar al asa-numitelor pensii speciale este de doar 0,1% din Produsul Intern Brut, el respingand ideile unor politicieni conform carora prin reducerea acestor pensii ar putea fi majorate pensiile pe baza de contributivitate. Fii la curent…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a acordat un interviu agenției Agerpres, in cadrul caruia a vorbit, printre altele și despre alocațiile pentru copii. AGERPRES: Care credeti ca ar fi nivelul salariilor si pensiilor pentru a putea vorbi de o viata decenta in Romania? Marius Budai: Nu am sa dau o cifra…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a precizat, marti seara, referindu-se la pensiile speciale ale militarilor, ca se va lua in calcul salariul net si a subliniat ca introducerea pensiilor speciale ale primarilor ar insemna un efort bugetar de 0,1 la suta din PIB. In ceea ce priveste pensiile contributive,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a anunșat ca o majorare a pensiilor va avea loc de la 1 ianuarie 2023. „Rata inflației pentru anul 2022 o sa o cunoaștem abia la sfarșitul primului trimestru din 2023, de aia in legea 263, legea pensiilor, se spune ca se merge pe o rata a inflației din anul 2021 care […]