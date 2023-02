Stiri pe aceeasi tema

- Mersul la serviciu și transportul copiilor la școala sunt cele mai stresante momente ale zilei, potrivit celui mai recent sondaj facut in Marea Britanie. Cercetatorii susțin ca au determinat chiar și ora la care stresul ar atinge cote maxime: 7:23.Rezultatul se bazeaza pe raspunsurile a 2.000 de adulți…

- Mașina de spalat a devenit aproape indisponibila pentru gospodinele din ziua de azi. Pentru ca ea sa reziste cat mai mult timp, trebuie sa evitam cateva greșeli destul de frecvente. Le facem fara sa ne dam seama, dar specialiștii au facut cateva recomandari utile.

- Cine nu-și dorește sa aiba mereu haine frumos parfumate și delicate? Ei bine, pentru a face acest lucru ai nevoie de un singur ingredient, care este extrem de benefic și nu este deloc scump. Acest ingredient trebuie pus in apa fierului de calcat, iar hainele tale vor avea un parfum cu adevarat special.…

- ”Unul din doi romani planuiesc sa cheltuiasca mai multi bani pe cumparaturile online pentru sarbatori comparativ cu anul trecut. In acelasi timp, 80% dintre acestia considera ca numarul tentativelor de frauda din mediul online a crescut semnificativ, iar 40% inca spun ca nu stiu ce sa faca in cazul…

- Cei mai multi romani prefera sa daruiasca de Craciun produse din categoria home & deco (33-). Pe lista ideilor de cadouri traditionale se mai afla si hainele, cosmeticele sau bijuteriile, ofertele de vacanta sunt si ele cautate cu interes in aceasta perioada, potrivit studiului Shopper Trends Pulse…

- Iata cateva trucuri simple sa pastrezi caldura in casa cand caloriferele nu mai fac fața! In curand vor veni zilele geroase și nu toate casele sunt izolate corespunzator. Izolarea pereților și a ferestrelor te ajuta sa pastrezi caldura in casa și este necesara la casele și apartamentele vechi. Dar o…

- Proprietarii de pensiuni din Covasna au fost nevoiți sa taie preparatele tradiționale din oferta de sarbatori pentru turiștii care vor sa viziteze zona pentru a ieftini pachetele turistice. Gradul de ocupare la pensiunile din Covasna este destul de mare, undeva la 85% in prezent, chiar daca prețurile…

- O data cu venirea sezonului rece, oamenii se confrunta din ce in ce mai des cu probleme in uscarea hainelor, deoarece vremea nu mai este de partea lor, din acest punct de vedere. Așadar, sunt nevoiți sa gaseasca alternative, cum ar fi caloriferul. Insa, acesta nu ar mai trebui folosit niciodata in acest…